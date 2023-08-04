Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат Журавлев заявил, что расследование о жизни его дочери в Австрии не приведет к ссорам в семье

Депутат Журавлев назвал грязной игрой публикации о дочери, живущей в Австрии

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев прокомментировал «Газете.Ru» расследование издания Baza о его дочери Надежде, которая, по утверждению журналистов, живет в Австрии и носит фамилию мужа Латшенбергер. Политик заявил, что все «инсинуации» вокруг биографии его дочери — «просто грязная игра».

«И факты сфабрикованы, и даже фотографии липовые. Никому и никогда не удастся меня с ней рассорить, потому что мы смотрим на происходящее одинаково. Всегда будем преданы России, и сделаем все, чтобы она на всех фронтах победила. У меня взрослая дочь, и я, конечно, давно не могу грозить ей пальчиком, но счастлив, что воспитал для себя надежную опору, которая поддерживает меня во всех начинаниях, в том числе и политических. Мы в большинстве вопросов – единомышленники, особенно в тех, что касаются российских действий на Украине. Уверен, что такими детьми можно только гордиться», — сказал политик.

Журавлев добавил, что считает нормальным выезжать на учебу за границу, но затем, по его мнению, необходимо возвращаться на родину.

«На учебу, вне всяких сомнений, можно и даже нужно выезжать за рубеж, чтобы черпать у них лучшее, а вот работать впоследствии – непременно возвращаться обратно на Родину, чтобы принести ей максимальную пользу, и своими знаниями, и квалификацией», — подчеркнул депутат.

В пятницу, 4 августа, издание Baza опубликовало информацию о том, что дочь депутата Госдумы Алексея Журавлева, известного антизападными высказываниями, переехала в Европу. Девушка якобы живет в Австрии с мужем и носит фамилию Латшенбергер, а в ее новой семье «негативно относятся к политике России». С самим Журавлевым и его дочерью связаться Telegram-каналу не удалось.

Ранее депутат Журавлев оценил фильм «Барби».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях