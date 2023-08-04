Депутат Журавлев заявил, что расследование о жизни его дочери в Австрии не приведет к ссорам в семье

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев прокомментировал «Газете.Ru» расследование издания Baza о его дочери Надежде, которая, по утверждению журналистов, живет в Австрии и носит фамилию мужа Латшенбергер. Политик заявил, что все «инсинуации» вокруг биографии его дочери — «просто грязная игра».

«И факты сфабрикованы, и даже фотографии липовые. Никому и никогда не удастся меня с ней рассорить, потому что мы смотрим на происходящее одинаково. Всегда будем преданы России, и сделаем все, чтобы она на всех фронтах победила. У меня взрослая дочь, и я, конечно, давно не могу грозить ей пальчиком, но счастлив, что воспитал для себя надежную опору, которая поддерживает меня во всех начинаниях, в том числе и политических. Мы в большинстве вопросов – единомышленники, особенно в тех, что касаются российских действий на Украине. Уверен, что такими детьми можно только гордиться», — сказал политик.

Журавлев добавил, что считает нормальным выезжать на учебу за границу, но затем, по его мнению, необходимо возвращаться на родину.

«На учебу, вне всяких сомнений, можно и даже нужно выезжать за рубеж, чтобы черпать у них лучшее, а вот работать впоследствии – непременно возвращаться обратно на Родину, чтобы принести ей максимальную пользу, и своими знаниями, и квалификацией», — подчеркнул депутат.

В пятницу, 4 августа, издание Baza опубликовало информацию о том, что дочь депутата Госдумы Алексея Журавлева, известного антизападными высказываниями, переехала в Европу. Девушка якобы живет в Австрии с мужем и носит фамилию Латшенбергер, а в ее новой семье «негативно относятся к политике России». С самим Журавлевым и его дочерью связаться Telegram-каналу не удалось.

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