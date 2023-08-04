На Украине военкома-миллионера забрали на фронт после обвинений в коррупции

Одесский территориальный центр комплектования (ТЦК, украинское название военкомата) объявил об отправке на передовую военкома и депутата Егора Смирнова из города Южный, пишет «Страна.ua». По информации издания, парламентарий отправился на фронт после появления против него обвинений во взяточничестве и открытия расследования со стороны государственного бюро расследований (ГБР).

Как отмечает «Страна.ua», о предполагаемой коррупции Смирнова рассказал депутат Верховной ради Игорь Мосийчук. По его словам, военком «решал вопрос» уклонистов и выдавал повестки тем, с кем был в плохих отношениях.

«По данным Мосийчука, за полтора года Смирнов только официально приобрел имущества на более чем миллион долларов: недвижимость, землю и огромную парковку. Также, по его данным, он устроил в ТЦК двух своих приближенных человек, и втроем им удается избегать ротации, которая регулярно проводится в военкомате», — говорится в материале.

«Страна.ua» подчеркивает, что вместе со Смирновым на фронт отправились и его приближенные. Согласно заявлению Одесского ТЦК, депутат будет выполнять боевые задачи «на переднем рубеже».

Ранее на Украине начали проверять «образ жизни» военкомов.