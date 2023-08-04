Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине военкома-миллионера забрали на фронт после обвинений в коррупции

Украинский военком-депутат уехал на фронт после обвинений в масштабной коррупции

close
100%
Oleksandr Klymenko/Reuters

Одесский территориальный центр комплектования (ТЦК, украинское название военкомата) объявил об отправке на передовую военкома и депутата Егора Смирнова из города Южный, пишет «Страна.ua». По информации издания, парламентарий отправился на фронт после появления против него обвинений во взяточничестве и открытия расследования со стороны государственного бюро расследований (ГБР).

Как отмечает «Страна.ua», о предполагаемой коррупции Смирнова рассказал депутат Верховной ради Игорь Мосийчук. По его словам, военком «решал вопрос» уклонистов и выдавал повестки тем, с кем был в плохих отношениях.

«По данным Мосийчука, за полтора года Смирнов только официально приобрел имущества на более чем миллион долларов: недвижимость, землю и огромную парковку. Также, по его данным, он устроил в ТЦК двух своих приближенных человек, и втроем им удается избегать ротации, которая регулярно проводится в военкомате», — говорится в материале.

«Страна.ua» подчеркивает, что вместе со Смирновым на фронт отправились и его приближенные. Согласно заявлению Одесского ТЦК, депутат будет выполнять боевые задачи «на переднем рубеже».

Ранее на Украине начали проверять «образ жизни» военкомов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях