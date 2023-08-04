Военный эксперт рассказал, почему ЕС будет держаться за Африку руками и ногами

В Африке сосредоточено большое количество ресурсов, поэтому Евросоюз будет держаться за континент в силу своих колониальных традиций, заявил военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с телеканалом «360».

«Это континент, на котором имеется огромное количество ресурсов, и поэтому Европейский союз, в силу своих колониальных традиций, будет держаться всеми руками и ногами за эту территорию», — считает он.

По мнению эксперта, страны Центральной Африки помнят, как Советский Союз помогал им избавляться от последствий колониализма. Теперь и Россия, по примеру СССР, будет помогать африканским странам восстанавливать инфраструктуру и поднимать заводы. Западные страны видят это и понимают, что ситуация на континенте меняется не в их пользу.

Ранее Африка призвала разблокировать находящиеся в портах ЕС российские удобрения. Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что в портах Европы заблокировано более 200 тыс. тонн российских удобрений.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.