Папа Римский Франциск рассматривает возможность посетить самопровозглашенную республику Косово. Об этом пишет испанская католическая газета Vida Nueva.

Понтифик рассказал изданию о запланированных поездках по странам и объяснил, почему не приедет в Испанию.

«Я не собираюсь ехать ни в одну крупную страну Европы, пока не закончу с маленькими. Я начал с Албании <...> Мы работаем с Косово, но поездка пока не определена», — ответил папа Римский на вопрос журналиста о запланированных поездках, кроме официальных.

Глава Римской католической церкви также добавил, что намерен побывать в Аргентине после завершения в стране президентских выборов, а также — в Уругвае.

23 июля стало известно о возможной встрече папы Римского Франциска и патриарха Кирилла. По словам председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, они могут «пересечься» в конце августа или начале сентября в одном из аэропортов Москвы, когда понтифик полетит в Монголию. Прошлую встречу папы Римского и патриарха, намеченную на лето 2022 года, отменили из-за спецоперации.

Ранее в Киеве посчитали подарком России слова папы Римского о конфликте на Украине.