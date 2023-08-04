Сенатор заявил, что Россия не поверит пустым обещаниям США по зерновой сделке

Возобновлять зерновую сделку, основываясь на устных «гарантиях» США, России нет никакого смысла, заявил газете «Взгляд» сенатор Константин Долгов.

«Москва не будет верить обещаниям Вашингтона о содействии экспорту российского продовольствия в случае возвращения в зерновую сделку», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что западные страны и Украина и не собирались выполнять свою часть сделки, в то время как Москва сделала все необходимое, поэтому никакие договоренности не станут гарантией исполнения США данного ими обещания. По его мнению, рассматривать возможность возобновления договоренностей можно только после конкретных действий со стороны Запада.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США продолжат содействовать экспорту продовольствия, в том числе российского, если РФ вернется в зерновую сделку. Он также сказал, что американские санкции якобы с первого дня не касались российского продовольствия.

Как заявлял глава управления по координации санкций Госдепа Джим О'Брайен, Вашингтон проводит регулярные переговоры с американскими и зарубежными банками по российскому продовольствию и удобрениям, которые, по их словам, не находятся под санкциями.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.