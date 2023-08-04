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Власти ФРГ опровергли факт расследования взрывов на «Северных потоках»

В бундестаге назвали фейком расследования взрывов на «Северный потоках»

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Reuters

Член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ ) Штеффен Котре заявил, что информация о расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» является фейком. Об этом пишут «Известия».

По словам депутата, партия настаивает на сотрудничестве с Россией, но правительство Германии не хочет идти на этот шаг.

«Атака на «Северные потоки» отвечает интересам эколого-идеологической коалиции, которая сейчас находится у власти, поскольку теперь у нее есть козел отпущения для их безумных планов поэтапного отказа от использования природного газа», — пояснил Котре.

Парламентарий подчеркнул, что при действующем правительстве ФРГ не стоит надеяться не восстановление газопроводов.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Германии, Дании, Швеции о том, что они проинформировали Москву о расследованиях по «Северным потокам».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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