Депутат Госдумы посоветовал сторонникам «Барби» съездить на фронт

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев посоветовал сторонникам отмены запрета «Барби» поехать в зону специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Речь идет о предложении вице-спикера Госдумы от «Новых людей» Владислава Даванкова разрешить показ фильма «Барби» в России, не обращая внимания на отсутствие разрешения от правообладателей.

«Западные ЛГБТ-извращения, играющие там всеми цветами радуги, пытаются прорасти в здоровом теле России. Всем, чем возможно. Они уже сделали из куклы «Барби» и пытаются продать здесь трансгендера, трансвестита. Уму непостижимо», — возмутился Журавлев.

Он заявил, что его коллегам необходимо поехать на фронт, где можно найти объекты для создания собственной линейки кукол для патриотического воспитания детей.

Ранее фильм «Барби» был признан самым кассовым фильмом от женщины-режиссера.

Ранее официальный аккаунт фильма «Барби» раскритиковали за мемы с атомной бомбой.