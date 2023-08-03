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Самолет президента Польши не смог приземлиться в Гдыне

Самолет президента Польши Дуды не смог приземлиться в Гдыне из-за непогоды

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Global Look Press

Самолет с президентом Польши Анджеем Дудой на борту несколько раз пытался сесть в Гдыне, но не смог этого сделать из-за погодных условий, передает РИА Новости, ссылаясь на руководителя Бюро национальной безопасности республики Яцека Севера.

Глава государства должен был в четверг посетить центр морских операций и 3-ю флотилию кораблей в Гдыне.

«Погодные условия над аэропортом Косаково в Гдыне сильно ухудшились», — сказал Север.

По его словам, после четырех заходов на посадку по решению пилота воздушное судно вернулось в Варшаву.

По данным бюро, Дуда «должен был ознакомиться с оценкой текущей ситуации в Балтийском море, в том числе в связи с начавшимися учениями ВМФ России».

Ожидается, что польский президент совершит этот визит в ближайшее время.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польша не хочет смотреть правде в глаза и признать несчастным случаем крушение самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, обвиняя в этом Россию.

Ранее пассажир открыл дверь самолета на высоте 250 метров.

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