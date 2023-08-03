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Минюст РФ включил в перечень нежелательных организацию защитников лосося

Минюст внес в перечень нежелательных организаций американский Wild Salmon Center

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции Российской Федерации включило американскую неправительственную организацию (НПО) Wild Salmon Center («Центр дикого лосося») в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, данную организацию внесли в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя генерального прокурора России от 17 июля 2023 года.

18 июля стало известно, что Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность Wild Salmon Center.

В начале июля Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ норвежской правозащитной организации Human Rights House Foundation и входящие в нее иностранные неправительственные организации (НПО), так называемые «Дома прав человека».

Ранее в Госдуме заявили об отсутствии критериев снятия статуса иноагента.

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