CША ввели новые санкции против структур РАН

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении Института общей физики Российской академии наук (РАН), Казанского научного центра РАН и Института физики твердого тела РАН. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как минимум в одном случае — с Институтом физики твердого тела РАН — американские санкции и так уже действовали.

Ранее Министерство торговли США объявило о введении новых антироссийских ограничений по экспорту, которые затронут свыше 1,2 тыс. позиций, в числе таких, как бумага, ткани, оборудование, транспорт и стройматериалы.

До этого Минфин Соединенных Штатов добавило в черный список более десятка российских финансовых институтов.

Ранее Байден назвал антироссийские санкции лучшим курсом для США.