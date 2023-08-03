Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

CША ввели новые санкции против структур РАН

США ввели санкции в отношении институтов Российской академии наук

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении Института общей физики Российской академии наук (РАН), Казанского научного центра РАН и Института физики твердого тела РАН. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как минимум в одном случае — с Институтом физики твердого тела РАН — американские санкции и так уже действовали.

Ранее Министерство торговли США объявило о введении новых антироссийских ограничений по экспорту, которые затронут свыше 1,2 тыс. позиций, в числе таких, как бумага, ткани, оборудование, транспорт и стройматериалы.

До этого Минфин Соединенных Штатов добавило в черный список более десятка российских финансовых институтов.

Ранее Байден назвал антироссийские санкции лучшим курсом для США.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях