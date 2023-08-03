В МИД Польши рассказали, почему посла Украины вызвали в министерство

Посла Украины в Варшаве Василия Зварича вызвали в МИД Польши для обсуждения проблем в украино-польских отношениях, заявил польский замминистра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик. В эфире Polskiego Radia он отметил, что встреча состоится по возвращении дипломата из Киева.

«[Польша хочет] выяснить причины того напряжения, которое сегодня имеет место в польско-украинских отношениях», — пояснил Мулярчик.

Он добавил, что текущая ситуация в отношениях двух государств вызвана не Варшавой. Мулярчик подчеркнул, что Польша не хочет ссориться с Украиной, поскольку споры не идут на пользу двум странам.

Отношения Польши и Украины обострились 1 августа с вызовом в МИД Украины польского посла в Киеве Бартоша Цихоцкого. Причиной послужили слова министра канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марчина Пшидача о том, что украинской стороне стоит начать ценить роль Варшавы и ее помощь. В офисе президента Украины Владимира Зеленского его заявления сравнили с «вероломством» и сочли безосновательными.

Ранее в Польше констатировали ухудшение отношений с Украиной.