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В МИД Польши рассказали, почему посла Украины вызвали в министерство

Замглавы МИД Польши Мулярчик: Варшава желает узнать у Киева причины напряжения

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Посла Украины в Варшаве Василия Зварича вызвали в МИД Польши для обсуждения проблем в украино-польских отношениях, заявил польский замминистра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик. В эфире Polskiego Radia он отметил, что встреча состоится по возвращении дипломата из Киева.

«[Польша хочет] выяснить причины того напряжения, которое сегодня имеет место в польско-украинских отношениях», — пояснил Мулярчик.

Он добавил, что текущая ситуация в отношениях двух государств вызвана не Варшавой. Мулярчик подчеркнул, что Польша не хочет ссориться с Украиной, поскольку споры не идут на пользу двум странам.

Отношения Польши и Украины обострились 1 августа с вызовом в МИД Украины польского посла в Киеве Бартоша Цихоцкого. Причиной послужили слова министра канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марчина Пшидача о том, что украинской стороне стоит начать ценить роль Варшавы и ее помощь. В офисе президента Украины Владимира Зеленского его заявления сравнили с «вероломством» и сочли безосновательными.

Ранее в Польше констатировали ухудшение отношений с Украиной.

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