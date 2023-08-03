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Премьеры стран Балтии подписали декларацию о выходе из электросети РФ

Страны Балтии подписали декларацию о досрочном выходе из российской электросети

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Unsplash

Главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы 3 августа подписали совместную декларацию о досрочном выходе из российской электросети не позднее начала 2025 года, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу эстонского правительства.

«Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните в четверг подписали совместную декларацию о досрочном выходе из российской электросети не позднее начала 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее речь шла о выходе к концу 2025 года.

В нем же отмечается, что декларация была дополнена соглашением между системными администраторами стран Балтии.

Каллас отметила, что страны Балтии хотят получить независимость от энергии из России, чтобы усилить в регионе энергетическую безопасность. Она добавила, что в ходе последних месяцев страны Балтии искали способы ускорить подключение к системе континентальной Европы.

25 июля стало известно, что страны Прибалтики договорились выйти из энергосистемы стран Балтии, России и Белоруссии (БРЭЛЛ) к началу 2025 года.

До этого литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid провел тест работы в режиме, изолированном от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).

Ранее энергосистема Калининградской области подтвердила надежность работы в изолированном режиме.

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