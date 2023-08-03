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МИД Белоруссии прокомментировал заявления о нарушении границы вертолетом охраны Лукашенко

МИД Белоруссии отверг обвинения в нарушении границы Польши вертолетами республики

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что белорусские вертолеты, в том числе якобы принадлежащие охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, не нарушали границу с Польшей, передает ТАСС.

Обвинения на пресечении польской государственной границы прозвучали от бывшего главы польского правительства, депутата Европарламента Влодзимежа Чимошевича. В эфире RMF FM он сказал, что 1 августа два вертолета нарушили воздушную границу Польши и принадлежали они охране президента Белоруссии.

Глаз в свою очередь подчеркнул, что никакого захода на польскую территорию не было.

«Предположения Влодзимежа Чимошевича ни в какой части не соответствуют действительности», — сказал представитель белорусского МИД.

В Минобороны Польши заявил, что инцидент с вертолетами Белоруссии на границе был провокацией.

В Минобороны Белоруссии опровергли заявление польских властей, отметив, что польские власти пытаются оправдать увеличение вооруженных сил у границы между Белоруссией и Польшей.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.

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