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В Кремле рассказали о позиции РФ по вступлению в БРИКС новых стран

Песков заявил, что расширение БРИКС будет способствовать укреплению организации

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Shutterstock

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве уверены, что расширение БРИКС в той или иной форме будет способствовать развитию и укреплению организации. Об этом он сообщил на брифинге журналистам.

Вступление в БРИКС Аргентины, ОАЭ и Саудовской Аравии является предметом дискуссии, поэтому до обсуждения этого вопроса членами объединения не стоит забегать вперед, отметил Песков, отвечая на вопрос об отношении РФ к возможному вступлению этих стран.

«Мы считаем, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению организации.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил расширение БРИКС по итогам саммита в ЮАР.

Ранее востоковед, профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин заявил, что полноценное расширение БРИКС невозможно, поскольку участники объединения не смогли договориться на этот счет.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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