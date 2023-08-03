В Кремле рассказали о позиции РФ по вступлению в БРИКС новых стран

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве уверены, что расширение БРИКС в той или иной форме будет способствовать развитию и укреплению организации. Об этом он сообщил на брифинге журналистам.

Вступление в БРИКС Аргентины, ОАЭ и Саудовской Аравии является предметом дискуссии, поэтому до обсуждения этого вопроса членами объединения не стоит забегать вперед, отметил Песков, отвечая на вопрос об отношении РФ к возможному вступлению этих стран.

«Мы считаем, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению организации.

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