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В Италии исключили военное вмешательство Запада в ситуацию в Нигере

МИД Италии: военное присутствие Запада в Нигере станет новой колонизацией

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Riccardo Antimiani/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава МИД Италии Антони Таяни заявил, что военное вмешательство стран Запада в ситуацию в Нигере станет новой колонизацией. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

По словам Таяни, страны Запада должны настаивать на восстановлении демократии в Нигере.

«Любую военную инициативу Запада следует исключить, потому что это будет рассматриваться как новая колонизация», — пояснил министр.

Он добавил, что Африка должна восприниматься Италией, Европой и странами Запада как главный собеседник, а не как пространство для колонизации.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор со своим немецким коллегой Олафом Шольцем, одной из тем беседы сторон стала ситуация в Нигере.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что угроза применения силы в отношении Нигера не будет способствовать урегулированию конфликта.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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