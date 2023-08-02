В Пентагоне оценили роль спецоперации ВС РФ для ситуации в американском ВПК

Российская спецоперация продемонстрировала, что американский военно-промышленный комплекс оказался не в состоянии функционировать на необходимом уровне, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин, цитирует ТАСС.

На встрече с группой военных обозревателей она сказала, что вызовы для военно-промышленной базы США «являлись подлинными на протяжении ряда лет» и «все слышали об этом годами», однако никакие вопросы в этом направлении не решались до тех пор, пока спецоперация не заставила «по-настоящему осязаемо почувствовать и тонко понять необходимость устроить турбонаддув» для американской ВПК и ВПК союзников, а также не выявила способность стран коллективного Запада тесно работать вместе.

Карлин подчеркнула, ВПК США не был способен функционировать на том уровне, который хотелось бы видеть, поэтому пришлось вливать крупные денежные средства из федерального бюджета. В предстоящий год, отметила представитель Пентагона, властям нужно оценить «надлежащие результаты» финансирования промышленной базы.

Карлин также сообщила, что Австралия в рамках альянса AUKUS намерена осуществить «чрезвычайно значительные», «исторические инвестиции» в американский ВПК.

С начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. Об этом, как сообщает «Москва 24», заявляла глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Как заявлял глава Национальной оборонно-промышленной ассоциации Дэвид Норквист, ВПК США испытывает настолько серьезные проблемы, что работа американских оборонных предприятий с правительством может прекратиться.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».