Власти Судана разыскивают бывших приближенных экс-президента аль-Башира

Суданские власти выдали ордера на арест приближенных экс-президента Омара аль-Башира, свергнутого в 2019 году — Хартум интересуют сбежавшие из страны функционеры, сообщает телеканал »Аль-Хадас».

«Из тюрьмы «Кобер» сбежали бывший глава МВД Ахмед Мухаммед Харун, бывший вице-президент Али Мухаммед Таха и еще трое видных функционеров режима аль-Башира», — указано в сообщении пресс-службы руководства штата Кассала.

Власти региона отмечают, что все указанные лица сбежали из тюрьмы в самом начале конфликта между армией и силами быстрого реагирования. При этом в руководстве сил быстрого реагирования утверждали, что экс-глава МВД Харун стал командующим силами безопасности в двух восточных штатах Кассала и Гедареф — они находятся под контролем армии.

Ранее Министерство иностранных дел России проинформировало о частичной эвакуации российских дипломатов из Судана из-за боестолкновений на территории государства.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.