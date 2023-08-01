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Представители ООН провели переговоры с главой Росавиации

ООН обсудила с главой Росавиации использование техники РФ в полевых операциях

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что делегация организации провела переговоры с главой Росавиации Александром Нерадько в Москве на тему использования техники РФ в полевых операциях. Об этом сообщает ТАСС.

«ООН и Российская Федерация провели сегодня в Москве девятые ежегодные переговоры по авиации... Стороны обсудили вопросы, связанные с предоставлением услуг зарегистрированных в России авиаперевозчиков для полевых операций ООН», — сказал заместитель представителя генсека.

До этого гуманитарный координатор ООН по Украине Денис Браун заявила во время брифинга, что гуманитарный план для этой страны на 2023 год, подразумевающий сумму $3,9 млрд на данный момент профинансирован только на 30%. По ее словам, план требует $3,9 млрд, чтобы обеспечить все гуманитарные нужды Украины.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.

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