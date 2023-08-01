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Дипломаты освободили посольство Исландии в Москве

РИА Новости: со здания посольства Исландии в Москве сняли таблички и флаг

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«РИА Новости»' class="item-image" >
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Со здания посольства Исландии в Москве убрали флаг и таблички. Об этом сообщает РИА Новости.

20 июля Исландия заявила о приостановке деятельности посольства в России.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, исландский флаг снят с флагштока при здании диппредставительства, убраны вывески, полицейских, следящих за территорией, также нет. По словам собеседника агентства, сотрудники посольства вывезли вещи 20 июля.

9 июня на сайте исландского правительства появилось сообщение о том, что Исландия потребовала от России ограничить деятельность посольства в Рейкьявике и понизить уровень диппредставительства. Согласно заявлению, министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир также приняла решение приостановить деятельность посольства в Москве с 1 августа.

В МИД РФ заявили, что решение Исландии понизить уровень дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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