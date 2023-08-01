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В США заявили, что Зеленский, совершая теракты в России, идет к преждевременной смерти

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский, совершая теракты в РФ, идет к своей смерти

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Ints Kalnins/Reuters

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что террористические акты, совершаемые Украиной на территории России, свидетельствуют лишь о военной слабости режима Владимира Зеленского и ведут лично украинского президента к преждевременной смерти. Об этом Джонсон сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению бывшего разведчика, Зеленский идет к преждевременной смерти. Совершаемые им террористические действия являются «актом отчаяния». Кроме того, теракты являются свидетельством неспособности Киева наносить эффективные удары на поле боя.

Джонсон подчеркнул, что 90% боевых машин, которые были переданы США Украине, были уничтожены в ходе только одной атаки российских войск. Киев же, по мнению экс-разведчика, ничего не может противопоставить Российской армии.

Джонсон считает, что Украина «стремительно проигрывает» в противоборстве с Россией.

Ранее бывший советник ЦРУ Джим Рикардс заявил, что поставленная на Украину западная техника не помогла Вооруженным силам Украины (ВСУ) достичь успеха в контрнаступлении, так как она в значительных количествах была уничтожена в боях.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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