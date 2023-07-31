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В Сенегале заблокировали мобильный интернет на фоне протестов

Минсвязи Сенегала заблокировало мобильный интернет в стране из-за протестов

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Leo Correa/AP

В Сенегале заблокировали мобильный интернет на фоне протестов из-за ареста лидера оппозиции Усмана Сонко, сообщает портал Senegal24News.

Как заявили в министерстве, блокировка мобильного интернета является «превентивной мерой» для предотвращения нарушения общественного порядка.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Сенегале на фоне напряженной внутриполитической обстановки и высокой вероятности массовых протестов в стране советует россиянам не выходить из своего жилья без необходимости. Также посольство настойчиво рекомендовало гражданам России отказаться от поездок в Сенегал.

1 июня Уголовный суд Дакара признал 48-летнего Сонко виновным в растлении малолетних, сняв с него обвинения в изнасиловании и угрозе смертью. После оглашения приговора политик призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста. В результате акции протеста в некоторых местах происходили грабежи магазинов.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.

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