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Политолог о дальнейшей судьбе Зеленского: «участь его незавидная»

Политолог Баширов рассказал о незавидной судьбе Зеленского

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Ints Kalnins/Reuters

Судьба президента Украины Владимира Зеленского, который занимает данный пост с 2019 года, может измениться еще до президентских выборов в стране, которые запланированы на 2024 год. О том, как она может сложиться, Runews24 рассказал политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.

«Вы знаете, участь его [Владимира Зеленского] незавидная, в лучшем случае будут разыгрывать правительство в изгнании. Поедет он куда-то жить, в тот же Лондон или в Прибалтику, и будет жить на те деньги, которые успел собрать, а собрал он немало. Но в большей степени я верю в его трагическую судьбу. Слишком много он знает», — отметил эксперт.

По его словам, аналогичным способом поступили и с афганскими сторонниками американцев. Баширов уточнил, что «их просто списали».

Политолог Данила Гуреев до этого говорил, что Владимир Зеленский может покинуть свой пост двумя способами. Первый — с помощью институтов демократии и выборов, с учетом мнения населения. Второй способ — силовой. По его словам, в этом случае скорее всего будет использована технология цветных революций, в процессе которой будет выбран один из оппонентов Зеленского во внутрипартийной борьбе.

31 июля директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отмечал, что на Украине зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются представить как формулу мира Владимира Зеленского, передавала «Москва 24».

Ранее стало известно, как Зеленский раскрыл пункт управления ВСУ.

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