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В МИД заявили, что Россия не будет отыгрываться на украинцах за введение визового режима

МИД заявил, что Москва не будет чинить препятствия общению украинцев и россиян

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Reuters

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что в отличие от властей Украины Россия не собирается отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима и не станет чинить препятствия поддержанию человеческих контактов. Об этом дипломат сказал в интервью РИА Новости.

По словам Полищука, очевидно, что решение украинских властей о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан России и Украины направлено на разрыв гуманитарных связей между жителями двух стран. Задачей киевского режима является максимальное затруднение и даже прекращение любого общения между ними.

Полищук отметил, что если люди продолжат свободно общаться и ездить друг к другу, то будет «сложно кормить украинский народ фейками про Россию и россиян».

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на деструктивные действия Киева, Москва не будет отыгрываться на простых украинцах и не намерена чинить препятствия контактам между людьми. Он сказал, что оба народа крепко связывает общая история, духовные и культурные ценности. Поэтому разорвать эти нити невозможно, как бы этого ни хотелось украинским властям и их покровителям на Западе.

Ранее сообщалось, что власти Индонезии решили не возобновлять прерванный из-за COVID-19 безвизовый режим с 159 странами, в число которых входит Россия.

В Госдуме не восприняли всерьез слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

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