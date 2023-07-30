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Словакия и Венгрия поспорили из-за конфликта на Украине

Главы МИД Словакии и Венгрии поспорили о конце конфликта на Украине

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Virginia Mayo/AP/Marcus Brandt/Global Look Press

Глава МИД Словакии Мирослав Влаховский и его венгерский коллега Петер Сийярто не сошлись во мнениях относительно продолжительности украинского кризиса. Дипломаты поспорили друг с другом в Twitter, представитель Братиславы критически воспринял высказывание главы МИД Венгрии о том, что в Евросоюзе не исключают продолжение конфликта на Украине в течение четырех лет.

«ЕС состоит из 27 стран. Я не помню никаких дебатов, когда мы говорили, что конфликт продлится 4 года. Конфликт может прекратиться завтра. ЕС не является проблемой, Россия является проблемой», — написал Влаховский.

Он добавил, что Сийярто не стоит говорить, что думают другие люди, прежде чем он их спросит. В конце своего поста Влаховский написал на венгерском языке: «Ruszkik haza. Legyen béke» («Россия — домой. Да будет мир»), а также число «1956», вероятно, намекая на дату венгерского восстания против советского режима, подавленного войсками.

С начала российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года, венгерская сторона выступает за мирные переговоры и против поставок западных вооружений Киеву. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз называл подобную поддержку неверной, как и санкции Евросоюза против РФ.

Ранее в Венгрии исключили возможность победы Украины над Россией.

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