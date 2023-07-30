На Украине назвали сроки обсуждения гарантий безопасности с США

Власти Украины собираются начать переговорный процесс с США по теме предоставления Киеву гарантий безопасности от Вашингтона на следующей неделе, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, передает «Европейская правда». Выступая на конгрессе местных и региональных властей в Ивано-Франковске 30 июля, он отметил, что речь идет о гарантиях, которые будут действовать до присоединения страны к Североатлантическому альянсу.

«Гарантии по безопасности для Украины будут конкретными и долговременными обязательствами, которые обеспечат способность Украины побеждать», — пояснил Ермак.

Он добавил, что в будущих договоренностях с США должны быть четко описанные форматы и механизмы поддержки. При этом он не уточнил, каких именно обещаний ждет Киев от Вашингтона.

12 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что лидеры стран «Большой семерки» G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли заявление о поддержке Украины, содержащее гарантии безопасности для страны. До этого страны «Большой семерки» согласовали совместные рамки предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине. В совместной декларации «семерки» говорится, что страны объединения увеличат поставку Украине вооружений, а также ускорят обмен разведданными и расширят подготовку военных. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль оценит итоги проходящего саммита НАТО в Вильнюсе после его завершения. Гарантии безопасности Украины от стран «Большой семерки» (G7) до вступления в альянс там считают потенциально опасными.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал полную победу России на Украине «гарантией от мирового конфликта».