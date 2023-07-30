Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что потенциальная угроза ядерной войны не опасней экзистенциальной проблемы изменения климата, в этих вопросах нет иерархии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть какие-то вещи центральные и на передовой - волк у двери - включая потенциальный конфликт, но, без сомнений климат, представляет экзистенциальный вызов для всех нас», — заявил Блинкен.

По его словам, глобальное потепление является экзистенциальным вызовом нашего времени, но это не означает отсутствия других острых вызовов для международного порядка.

9 июля член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин высказывала мнение, что предоставление кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины плохо закончится для Соединенных Штатов. Она называла отправку этих снарядов Киеву эскалацией войны с американской стороны.

В Госдуме не восприняли всерьез слова главы министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

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