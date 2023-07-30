Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В РФ может появиться федеральная служба борьбы с подростковым суицидом

Омбудсмен Львова-Белова предложила создать службу против подросткового суицида

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова предложила Министерству здравоохранения страны создать единую федеральную кризисную службу помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе. Ее слова передает РИА Новости со ссылкой на доклад о деятельности уполномоченного по итогам 2022 года.

В нем отмечается, что институт уполномоченных по правам ребенка уделяет внимание проблеме суицидального поведения детей и подростков, в том числе в рамках первичной, вторичной и третичной профилактики.

Согласно данным доклада, по результатам прошлого года зафиксирована тенденция снижения количества случаев детских суицидов: 2020 год — 548 (на 30,4% меньше, нежели годом ранее), 2021 год — 753, 2022 год — 679 (на 9,8 % меньше, чем в предыдущем).

«По данным <...> Следственного комитета РФ, отмечается негативная динамика суицидального поведения несовершеннолетних», — указывается в отчете.

Как пояснила Львова-Белова, отрицательная тенденция прослеживается в части увеличения числа совершаемых подростками попыток самоубийства.

Детский омбудсмен также предложила создать в каждом субъекте РФ детско-подростковую кризисную службу и кабинеты кризисной помощи несовершеннолетним.

До этого в Сахалинской области дали старт новым проектам по защите детей в регионе.

Ранее Львова-Белова сообщила, что Маша Москалева воссоединилась с мамой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях