В РФ может появиться федеральная служба борьбы с подростковым суицидом

Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова предложила Министерству здравоохранения страны создать единую федеральную кризисную службу помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе. Ее слова передает РИА Новости со ссылкой на доклад о деятельности уполномоченного по итогам 2022 года.

В нем отмечается, что институт уполномоченных по правам ребенка уделяет внимание проблеме суицидального поведения детей и подростков, в том числе в рамках первичной, вторичной и третичной профилактики.

Согласно данным доклада, по результатам прошлого года зафиксирована тенденция снижения количества случаев детских суицидов: 2020 год — 548 (на 30,4% меньше, нежели годом ранее), 2021 год — 753, 2022 год — 679 (на 9,8 % меньше, чем в предыдущем).

«По данным <...> Следственного комитета РФ, отмечается негативная динамика суицидального поведения несовершеннолетних», — указывается в отчете.

Как пояснила Львова-Белова, отрицательная тенденция прослеживается в части увеличения числа совершаемых подростками попыток самоубийства.

Детский омбудсмен также предложила создать в каждом субъекте РФ детско-подростковую кризисную службу и кабинеты кризисной помощи несовершеннолетним.

До этого в Сахалинской области дали старт новым проектам по защите детей в регионе.

Ранее Львова-Белова сообщила, что Маша Москалева воссоединилась с мамой.