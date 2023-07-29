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Задержан бывший посол Армении в России Смбатян

Экс-посол Армении в России Смбатян и его сын задержаны за мошенничество

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Александр Натрускин/РИА Новости

Экс-посол Армении в России, народный артист Армянской ССР Армен Смбатян и его сын, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении
Сергей Смбатян в субботу, 29 июля, были задержаны в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Генпрокуратуру республики.

Как заявили в ведомстве, бывший посол и его сын, а также предприниматель А. П. (в сообщении не называется его имя и фамилия) представили в 2012 году армянскому правительству фиктивную инвестиционную программу «Мир книги» стоимостью 800 млн драмов ($2,1 млн) для строительства многофункционального комплекса и мошенническим путем присвоили земельный участок площадью 300 кв. м стоимостью 166,1 млн драмов ($430 тыс.).

По делу о мошенничестве продолжают искать третьего фигуранта.

Смбатян занимал пост посла Армении в РФ с 2002 по 2010 год.

19 июля сообщалось, что полиция задержала бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева за многомиллиардное мошенничество.

Ранее сообщалось, что интернет-мошенники начали атаковать россиян в подъездах домов.

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