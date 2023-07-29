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Сеул и Анкара выступили за прекращение конфликта на Украине

МИД Кореи: Сеул и Анкара выступили за завершение конфликта на Украине

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Depositphotos

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин заявил, что Республика Корея и Турция выступили за скорейшее прекращение конфликта на Украине. Об этом он сообщил во время своего визита в Анкару, передает Reuters.

Корейский министр и его турецкий коллега Хакан Фидан подписали дорожную карту «динамичного развития отношений» стран. Карта затрагивает сферы транспорта, связи, здравоохранения, культуры, технологий и другие.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи планируют поставить Украине больше техники для разминирования. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на первого заместителя главы управления национальной безопасности президентской администрации Ким Тхэ Хё.

По информации агентства, новый пакет помощи в области безопасности и гуманитарной помощи был анонсирован после встречи президента Южной Кореи Юн Сок Еля и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

До этого издание Financial Times писало, что низкая поддержка Украины и Зеленского в ряде стран Европы грозит ЕС и НАТО проблемами.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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