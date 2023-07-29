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Туркмения предложит ООН разработать стратегию глобальной безопасности

Туркмения призовет ООН создать стратегию глобальной безопасности

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Shutterstock

Ашхабад на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начнет работу 12 сентября в Нью-Йорке, выступит с инициативой разработки стратегии глобальной безопасности. Об этом сообщает газета правительства республики «Нейтральный Туркменистан».

Издание подчеркивает, что об этом на заседании правительства Туркмении заявил министр иностранных дел страны Рашид Мередов.

Он подчеркнул, что в 2023 году Ашхабад планирует выдвинуть инициативу по разработке стратегии глобальной безопасности. Также будет предложено создать действующую на постоянной основе структуру по вопросам безопасности в Центральной Азии и провести ее первую встречу в 2024 году в столице республики.

До этого президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отметил совпадение мусульманского праздника Курбан-байрам с церемонией торжественного открытия первого в республике «умного» города Аркадаг (Опора), названного в честь его предшественника и отца Гурбангулы Бердымухамедова

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

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