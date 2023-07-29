Байден пошутил про свой возраст

Президент США Джо Байден, выступая в штате Мэн, в шутку сказал, что занимается политикой уже 600 лет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-пул Белого дома.

Выступая на встрече, посвященной сбору средств для его избирательной кампании, Байден рассказал о первом дне в качестве президента США, об инаугурации и о бюстах видных американских деятелей, которые находятся в Овальном кабинете Белого дома.

«Я нахожусь там уже 600 лет. Я знаю, что внешне по мне не скажешь, но я уже очень долго занимаюсь этим», — цитирует пресс-пул президента.

В апреле Байден официально объявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Он заявил, что «у каждого поколения есть моменты, когда им нужно отстаивать демократию». Вице-президент Камала Харрис также сообщила, что снова готова выступить «вторым номером» Байдена. Если он будет переизбран, то станет президентом США в возрасте 82 лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США вспомнили предсказание Байдена о своей смерти.