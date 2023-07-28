Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции россиянина

На официальном сайте министерства юстиции Бразилии сообщается, что Верховный суд страны признал необоснованным запрос властей США об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, который отбывает наказание за шпионаж и мошенничество.

В сообщении говорится, что Департамент возврата активов и международного правового сотрудничества (DRCI) министерства юстиции и общественной безопасности признал запрос США необоснованным, поскольку у Черкасова уже имеется одобренный Федеральным верховным судом запрос об экстрадиции.

Министерство юстиции уточнило, что получено два запроса об экстрадиции Черкасова — от России и США. Однако исполнение просьбы Москвы временно приостановлено в соответствии со статьей 95 Закона № 13445/2017.

Ранее россиянин Вадим Конощенок был экстрадирован в США из Эстонии. Россиянину вменяют сотрудничество с российской разведкой, ему грозит до 30 лет тюрьмы. В США параллельно с этим мужчиной были арестованы Алексей Брайман и Вадим Ермоленко. Все трое подозреваются в закупках для конечных потребителей в РФ западной продукции военного и двойного назначения в обход американских санкций.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.