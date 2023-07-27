Медведев заявил, что западные политики — «рептилоиды и биосубстанции»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал западных политиков рептилоидами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, в Соединенных Штатах начались «параноидальные поиски инопланетян».

Публикацию он сопроводил отфотошопленным коллажом с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!» — написал Медведев.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Груш во время первых публичных слушаний в конгрессе США, посвященных вопросам существования внеземных цивилизаций и возможного контакта с ними заявил, что в зонах, где происходили инциденты с неопознанными летающими объектами, были обнаружены технологии нечеловеческого происхождения.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.