Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили о переговорах по открытию посольств РФ в Африке

Захарова сообщила о переговорах России по открытию новых посольств в Африке

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ведет переговоры об открытии на Африканском континенте новых посольств. Ее слова на сессии экономического и гуманитарного форума Россия — Африка передает ТАСС.

«Мы планируем открыть большее количество российских посольств на Африканском континенте. Сейчас мы ведем переговоры на этот счет», — рассказала дипломат.

Захарова при этом не указала, о каких странах идет речь, однако отметила, что после достижения договоренностей об этом будет объявлено.

25 июля посол по особым поручениям МИД РФ и глава секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров заявил в интервью РИА Новости, что Россия планирует открыть посольства практически во всех государствах Африки, однако это займет определенное время.

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» писал, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях