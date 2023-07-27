В МИД РФ заявили о переговорах по открытию посольств РФ в Африке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ведет переговоры об открытии на Африканском континенте новых посольств. Ее слова на сессии экономического и гуманитарного форума Россия — Африка передает ТАСС.

«Мы планируем открыть большее количество российских посольств на Африканском континенте. Сейчас мы ведем переговоры на этот счет», — рассказала дипломат.

Захарова при этом не указала, о каких странах идет речь, однако отметила, что после достижения договоренностей об этом будет объявлено.

25 июля посол по особым поручениям МИД РФ и глава секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров заявил в интервью РИА Новости, что Россия планирует открыть посольства практически во всех государствах Африки, однако это займет определенное время.

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» писал, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.