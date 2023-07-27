Премьер Польши назвал, сколько нелегалов пытались попасть в страну из Белоруссии 2023 году

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в 2023 году более 16 тысяч нелегальных мигрантов пытались попасть в Польшу из Белоруссии, передает РИА Новости.

В июне Моравецкий заявил, что власти наложат вето на программу Евросоюза по принудительному распределению нелегальных мигрантов, так как такая программа недопустима в Европе.

Также сообщалось, что Польша потратила $9 млрд на помощь украинским беженцам, получив от Евросоюза лишь $200 млн.

Кроме этого Моравецкий заявил, что в период миграционного кризиса в 2021 году на польской границе не пропускали беженцев, так как никто не хотел принимать их в Европе. Также он заявлял, что Польша не будет платить за миграционные ошибки других стран.

Ранее руководитель Министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что Польша, Литва и Латвия могут полностью изолировать Белоруссию в случае серьезных инцидентов на границах Евросоюза и НАТО с участием частной военной компании «Вагнер».