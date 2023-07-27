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Премьер Швеции обеспокоен последствиями новых акций с сожжением Корана

Премьер Швеции заявил, что обеспокоен из-за запросов разрешить новые акции сожжения Корана

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Ahmed Saad/Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что «чрезвычайно обеспокоен» последствиями в случае дальнейших демонстраций, во время которых шведы будут сжигать Коран. Об этом он сообщил шведскому информационному агентству TT, передает Reuters.

Как рассказал премьер-министр, к властям было сделано еще несколько запросов с просьбой разрешить новые осквернения Корана.

«Если они будут удовлетворены, мы столкнемся с несколькими днями, когда существует явный риск того, что произойдет что-то серьезное. Я чрезвычайно обеспокоен тем, к чему это может привести», — цитирует Кристерссона агентство.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя акции с сожжением Корана в Швеции и Дании, заявил, что в Евросоюзе нет места для ксенофобии, расизма и нетерпимости.

Проведение подобных акции в этих странах вызвало резкое осуждение со стороны мусульманских государств. В Ираке и Иране они спровоцировали протесты.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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