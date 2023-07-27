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В МИД Уганды назвали причину попытки переворота в Нигере

Глава МИД Уганды Одонго: мятеж в Нигере — результат общей ситуации с бедностью в Африке

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Nicholas Kajoba/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите »Россия — Африка», заявил РИА Новости, что его не удивила попытка переворота в Нигере, поскольку в Африке в целом ухудшается ситуация.

«Попытка переворота в Нигере стала результатом общей ситуации с бедностью в Африке и наличием почвы для радикализации», — сказал он.

27 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

26 июля стало известно, что рядом с дворцом президента произошла стрельба. Огонь открыли гвардейцы, которые стреляли по демонстрантам, требующим немедленного освобождения удерживаемого Базума.

Президент Республики Бенин Патрис Талон отправился на переговоры об освобождении лидера Нигера.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал военных в Нигере прекратить деятельность по подрыву демократических принципов в государстве и освободить президента.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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