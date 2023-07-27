Европейский курс Украины сделал страну беднейшей в Европе, считает украинский политик Виктор Медведчук. В своей колонке на сайте ТАСС он отметил, что республика в целом отстает от других европейских государств по основным показателям.

«Спустя десять лет Украина оказалась в совершенно иных реалиях, нежели в 2013-м. Рекордное падение ВВП, экспорта и деиндустриализация. Девальвация и галопирующая инфляция. Падение реальных доходов населения и безработица. Падение конкурентоспособности и производительности труда. Де-факто страна занимает последние места практически во всех мировых рейтингах по экономике и уровню жизни», — отметил Медведчук.

Он добавил, что десять лет назад Россия предлагала Украине другой путь, связанный с укреплением отношений двух государств. Медведчук подчеркнул, что тогдашнее украинское руководство, в том числе президент Виктор Янукович, вероятно, не услышали предложения Москвы, сделав ставку на европейский выбор.

Ранее в США заговорили о новой версии украинской государственности.