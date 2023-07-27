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В Армении обвинили Азербайджан в невыполнении решения МС ООН по провозу гумпомощи

МИД Армении: Азербайджан пока не пропускает гуманитарную помощь в Нагорный Карабах

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AP

Заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян сообщил, что Азербайджан пока не пропускает гуманитарную помощь в Нагорный Карабах через Лачинский коридор.

Дипломат заявил, что Баку пока не выполняет обязательного решения Международного суда ООН.

«Из Баку уже прозвучали бесчеловечные и циничные заявления о том, что «игра окончена», — написал Костанян на своей странице в Twitter.

Накануне армянское правительство сообщало, что отправляет 400 тонн гуманитарной помощи в нагорнокарабахский регион при содействии миротворцев из России.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году.

Спустя нескольких попыток заключения перемирия главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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