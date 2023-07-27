Кремль отреагировал на планы защиты Сачкова обратиться к президенту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал планы защиты основателя Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в государственной измене, обратиться к президенту России Владимиру.
Он заявил, что Кремль не является органом, куда подается апелляция, но в администрации президента рассмотрят обращение Сачкова, если оно поступит.
«Если какое-то письмо с изложением какой-то позиции — да, оно после того как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке», — сказал Песков.
6 июля адвокат Ильи Сачкова Сергей Афанасьев заявлял, что основатель Group-IB не признает вину.
6 июля Московский городской суд в закрытом режиме начал рассматривать дело в отношении Сачкова, которому ранее продлили арест до 14 декабря.
В марте этого года стало известно, что ФСБ завершила расследование дело основателя компании Group-IB, занимавшейся во всем мире борьбой с киберпреступностью. Его арестовали осенью 2021 года.
Материалы дела Сачкова засекречены, в чем именно его обвиняют — неизвестно. Зарубежные и российские СМИ предполагали, что уголовное преследование связано с выборами президента США 2016 года, проправительственными хакерскими группировками или делами бывших сотрудников ФСБ, которых также обвиняли в госизмене.
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