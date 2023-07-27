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Кремль отреагировал на планы защиты Сачкова обратиться к президенту

Песков: Кремль рассмотрит обращение основателя Group-IB Сачкова, если оно поступит

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал планы защиты основателя Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в государственной измене, обратиться к президенту России Владимиру.

Он заявил, что Кремль не является органом, куда подается апелляция, но в администрации президента рассмотрят обращение Сачкова, если оно поступит.

«Если какое-то письмо с изложением какой-то позиции — да, оно после того как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке», — сказал Песков.

6 июля адвокат Ильи Сачкова Сергей Афанасьев заявлял, что основатель Group-IB не признает вину.

6 июля Московский городской суд в закрытом режиме начал рассматривать дело в отношении Сачкова, которому ранее продлили арест до 14 декабря.

В марте этого года стало известно, что ФСБ завершила расследование дело основателя компании Group-IB, занимавшейся во всем мире борьбой с киберпреступностью. Его арестовали осенью 2021 года.

Материалы дела Сачкова засекречены, в чем именно его обвиняют — неизвестно. Зарубежные и российские СМИ предполагали, что уголовное преследование связано с выборами президента США 2016 года, проправительственными хакерскими группировками или делами бывших сотрудников ФСБ, которых также обвиняли в госизмене.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

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