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Военные Нигера заявили о свержении президента страны

Reuters: военные Нигера заявили о свержении президента Базума и закрытии границ страны

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Boureima Hama/AP

Военные Нигера заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а границы государства закрыты. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Военные Нигера выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты», — сказано в сообщении агентства.

По их словам, в стране введен общенациональный комендантский час.

Ранее издание Jeune Afrique со ссылкой на сообщение военного источника писало, что президентская гвардия Нигера утром 26 июля задержала президента страны Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее.

По информации издания, президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Телеканал AlHadath сообщал, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается.

Как написали в Jeune Afrique, гвардейцы взбунтовались после того, как президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее чешский министр Блажек заявил о возможной революции в ЕС из-за роста цен на энергию.

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