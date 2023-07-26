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В Белом доме заявили, что работают вместе с Европой над вывозом украинского зерна по земле

Координатор Белого дома Кирби: США и ЕС работают над вывозом украинского зерна по земле

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Igor Tkachenko/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга заявил, что Соединенные Штаты и ЕС работают по вопросу вывоза украинского зерна с помощью наземного транспорта. Трансляция велась на Youtube-канале американской администрации.

По словам Кирби, США и ее союзники по Евросоюзу работают с Киевом и другими европейскими партнерами, «чтобы понять, есть ли способы вывезти зерно на рынки наземным транспортом».

Он отметил, что такие варианты будут «не так эффективны».

До этого постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя заседание Совета Украина — НАТО, сообщила, что Североатлантический альянс рассматривает возможность «дополнительных шагов» со стороны ряда членов альянса, чтобы способствовать вывозу продовольствия с Украины.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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