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В Китае считают, что окно возможностей для возобновления зерновой сделки еще сохраняется

Зампостпреда КНР в ООН: возможности для возобновления зерновой сделки еще сохраняются

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Александр Гальперин/РИА Новости

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что окно возможностей для возобновления зерновой сделки пока сохраняется. Об этом сообщает ТАСС.

По словам заместителя постпреда КНР, черноморская инициатива и меморандум о взаимопонимании по экспорту продуктов и удобрений из РФ важны для стабилизации мировых цен на продовольствие, а также для «обеспечения продовольственной безопасности и наращивания поставок продуктов уязвимым странам».

«В настоящий момент окно возможностей для восстановления пакетного соглашения все еще есть», — сказал дипломат.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении ряда условий. Как пишут «Известия», среди прочего он указал на необходимость реального вывода из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятия всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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