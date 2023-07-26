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Президент Сенегала прибыл в Петербург на саммит Россия — Африка

Президент Сенегала Маки Саль прибыл в Петербург для участия в саммите Россия — Африка

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Pool Reuters

Президент Сенегала Маки Саль вместе с делегацией прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка, передает ТАСС.

Борт с президентом приземлился в аэропорту Пулково.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что РФ готова развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) со всеми государствами Африки.

По словам Богданова, Россия готовит большое количество кадров для спецслужб и структур, которые обеспечивают безопасность.

Также Богданов заявил, что Россия будет работать над запуском прямых рейсов с максимальным количеством стран Африки. По его словам, после распада Советского Союза россияне почти не летали в Африку, но теперь полеты возобновятся, поэтому нужны транспортные средства.

До этого стало известно, что Россия и страны Африки планируют подписать на саммите в Санкт-Петербурге совместный план действий до 2026 года.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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