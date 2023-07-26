Украинский депутат заявил, что пограничникам страны запретили выпускать чиновников

Парламентарий Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram-канале, что украинским пограничникам прислали указание, запрещающее выпускать из страны всех чиновников и депутатов.

«Пару часов назад на посты пограничников разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу. Все, кто пытаются пересекать границу, останавливаются, и ожидается решение по каждому из них», — написал Гончаренко.

По его словам, теперь глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак «по сути» лично по телефону разрешает или запрещает чиновникам и депутатам выезжать из страны.

До этого государственное бюро расследований Украины сообщило, что бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» заочно обвинен в государственной измене за распространение антиукраинской пропаганды. В Киеве указали, что заявления Рабиновича вредят суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной, экономической и информационной безопасности страны.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».