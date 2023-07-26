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Кинолог дал три совета Байдену, как воспитывать свою овчарку

Кинолог Уражевский посоветовал Байдену нанять специалистов, чтобы его собака перестала кусать спецагентов

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The White House

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал президенту США Джо Байдену пригласить хорошего кинолога для своей овчарки — за четыре месяца Коммандер искусал семерых сотрудников спецслужб. Уражевский добавил, что каждый сотрудник Белого дома должен понимать, как правильно давать животному команды.

«Чтобы собаку перевоспитать, нужно начинать все с белого листа, пригласить хорошего специалиста, который не будет меняться каждый день. Он должен сделать так, чтобы сердце собаки оттаяло, чтобы она не воспринимала всех как врагов в своем доме. Надо сделать условия такие, где есть своя территория у собаки, чтобы она понимала, что она находится в семье. Не имеет значения, это Белый дом, дворец или хижина. Здесь очень важно, чтобы с животным был контакт и понимание. Когда приходит новый охранник, сотрудник или сам хозяин, они должны понимать, как обращаться с собакой, как правильно давать команды. Собака видит в человеке бога. Если кошка видит себя богом, а человек при ней, то собака ради своего хозяина готова на все: и охранять, и кусать, и бегать, и выполнять команды, но должно быть взаимодействие, контакт. То, чего нет в данном случае», — сказал он.

По словам Уражевского, овчарка может так себя вести из-за отсутствия воспитания или плохой генетики, которую «усугубили».

«Любая дрессированная собака, если она попадает в некомпетентные, нелюбящие и руки, не будет вести себя правильно и выполнять команды. У собак формируется характер с двух до трех месяцев: социализация, контакт. Если собака в этом возрасте не видела людей, машин, шума, больших помещений, она может остаться с синдромом питомника. Она может трусливо-агрессивной быть и видеть в том, кто протягивает руку ее погладить, человека, который может причинить вред. Поэтому она может кусать. Мы видим, что здесь брошенное абсолютно животное, которым не занимались, не воспитывали, либо с дурной генетикой, которую еще и усугубили», — подчеркнул он.

Кинолог отметил, что с овчарками обычно не бывает таких проблем, поскольку эти собаки испокон веков помогали человеку в быту. Он уточнил, что у этой породы ценится именно дрессировка, а не внешние качества.

Накануне New York Post сообщил, что пес президента США Джо Байдена по кличке Коммандер за четыре месяца покусал в Белом доме и в усадьбе в Делавэре семерых сотрудников Секретной службы. В статье указывается, что в одном из случаев врач Белого дома 3 ноября 2022 года направил офицера секретной службы в больницу для лечения — Коммандер укусил его за руку и бедро.

Отмечается, что и первую собаку Байдена по кличке Майджор изгнали из Белого дома и отдали друзьям семьи за агрессивное поведение.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что пребывание в Белом доме является стрессовым для всех его обитателей, включая семейных питомцев. Она подчеркнула, что это особенно сложное время для собаки, так как она также испытывает напряжение.

Ранее кинолог рассказал, стоит ли заводить собак «дизайнерской» породы.

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