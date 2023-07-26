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В США рассказали, чем обернется назначение Нуланд на новую должность

RS: назначение Нуланд в Госдепартамент еще сильнее ухудшит отношения между Россией и США

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Валентин Огиренко/Reuters

Назначение заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд исполняющей обязанности первого замглавы Госдепартамента ухудшит отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом написало издания Responsible Statecraft.

«Это станет благой вестью для антироссийских «ястребов», которые спят и видят, как бы побольше насолить Кремлю», — уточнил автор публикации.

По мнению политического аналитика, для тех, кто выступает за начало переговоров России и Украины для скорейшего прекращения конфликта это станет «горькой пилюлей». Автор статьи назвал Нуланд дипломатом, «печально известной своей недипломатичностью».

В середине июля журналист Херш заявил, что Нуланд может занять пост первого замгоссекретаря США после отставки Уэнди Шерман.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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