В Совфеде указали на проблемы властей Германии из-за Украины

Правящая коалиция Германии, состоящая из Социал-демократической партии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), теряет поддержку внутри государства, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что это связано с продолжением огромных трат немецких властей на поддержку Украины.

«В немецких соцсетях уже откровенно издеваются над объемами помощи со стороны Германии Украине. Кстати, не случайно партии правительственной коалиции теряют поддержку избирателей. Сильно «упали» правящие социал-демократы, принесшие интересы немцев в жертву идеологии «либерального миропорядка». Начинают падать малокомпетентные и крикливые «зеленые»», — написал Пушков.

Он добавил, что в текущей ситуации возникает вопрос о том, как долго руководство Германии сможет «поддерживать среди немцев одержимость Украиной».

ФРГ вместе с другими западными государствами нарастила поддержку Киева на фоне российской военной спецоперации на Украине, которая стартовала в конце февраля 2022 года. Помимо гуманитарной и финансовой помощи, Берлин направляет украинской стороне и различные вооружения. По последним данным, ФРГ потратила на поддержку Украины уже более €22 млрд. При этом Украина стала крупнейшим получателем оружия Германии в первом полугодии 2023 года.

Ранее в Германии заявили о разочаровании Запада в Украине.