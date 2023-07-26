Медведев обвинил недружественные страны в ведении кибервойны против России

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в обращении к участникам стратегической сессии госкорпорации «Росатом» заявил, что вызовы и угрозы в области цифровой безопасности в стране с февраля прошлого года резко возросли, против российского государства идет война в киберпространстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Также чиновник напомнил, что против России вводятся новые и новые санкции со стороны недружественных стран, и все это требует от государства активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры.

Медведев отметил, что в России предстоит активно модернизировать отечественные технологии и продукты, чтобы они функционировали максимально безопасно и свели к минимуму атаки в киберпространстве.

Зампред Совбеза добавил, что на базе «Росатома» будут создаваться доверенные аппаратные комплексы.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли, занимает второе место в мире по запасам урана и пятое по объему добычи.

Ранее Медведев призвал выбирать нестандартные цели для ударов ВС России по Украине.