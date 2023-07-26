Правительству Моди грозит вотум недоверия

Правительство Индии во главе с премьер-министром Наредрой Моди может пройти через процедуру вотума недоверия, передает NDTV. По информации телеканала, оппозиционные партии страны внесли соответствующее предложение в обе палаты парламента государства — нижнюю Лок сабха и верхнюю Раджья сабха.

«Несмотря на то, что у оппозиционных партий вряд ли хватит голосов для запуска процедуры, они утверждают, что выиграют битву восприятия, загнав правительство в угол в глазах общественности по проблеме Манипура во время дебатов. Они также рассчитывают заставить премьер-министра выступить в парламенте по ситуации в регионе», — говорится в сообщении.

Беспорядки в Манипуре наблюдаются с мая, речь идет об этническом конфликте между преимущественно христианскими куки и преимущественно индуистскими мейтеи. По информации местных СМИ, в регионе наблюдается насилие в отношении женщин, а количество жертв столкновений уже превышает 120 человек. Конфликт вспыхнул на фоне протестов представителей куки против требований мейтеи о выделении квот на государственные рабочие места и приеме в колледжи для индуистов в качестве формы позитивных действий вместо их сохранения для христиан.

Ранее в Индии женщин заставили раздеться и пройтись в толпе мужчин под камерой.